Serie A, Juventus-Fiorentina 1-0: Rabiot regala tre punti ad Allegri

Allo Stadium di Torino Juventus-Fiorentina finisce 1-0. Padroni di casa in vantaggio al 34' con Rabiot che colpisce di testa su un cross di Di Maria. Nel finale di gara, all'88' Castrovilli regala il pareggio alla Viola ma il Var annulla per un fuorigioco di Ranieri. Tre punti importanti per la squadra di Allegri che risale in classifica, seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina.