Serie A, Juventus-Cremonese 2-0: Fagioli e Bremer consolidano il secondo posto

Allo Stadium di Torino Juventus-Cremonese finisce 2-0. Il primo tempo si era concluso a reti bianche, con la brutta notizia per Allegri per l'infortunio a Pogba costretto a lasciare il campo dopo venti minuti di gioco per un problema muscolare. Tanto possesso bianconero ma pochissime occasioni da rete, con la Cremonese attenta alla propria metà campo. Nella ripresa, al 56' ci pensa Fagioli a sbloccare il risultato con un diagonale vincente dal limite dell'area dopo l'assist di Chiesa. Il raddoppio bianconero arriva al 79' con Bremer che di testa batte Carnesecchi. Grazie a questa vittoria la Juventus consolida il secondo posto in classifica con 69 punti, +3 sull'Inter. La Cremonese resta a 24 punti in piena zona retrocessione.