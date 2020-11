Serie A, Juventus-Cagliari 2-0: decide la doppietta di Cristiano Ronaldo

La Juventus batte 2-0 il Cagliari e sale provvisoriamente al secondo posto, portandosi a -1 dal Milan. Allo Stadium, i bianconeri si impongono sulla formazione allenata da Di Francesco grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo.

Prestazione determinata degli uomini di Pirlo, nonostante all’11’ venga annullato il gol di Bernardeschi per la posizione di fuorigioco di Morata, segnalata dal guardalinee e confermata dal Var. Alla mezz’ora il piattone di Kulusevski termina a lato di pochissimo, poi Cristiano Ronaldo segna due gol in quattro minuti: al 38′ salta Zappa e Pisacane e supera Cragno calciando il pallone all’angolino, al 42′ sfrutta la sponda di Demiral per mettere la sfera alle spalle del portiere rossoblù.

Nella ripresa Cragno salva su Bernardeschi e Morata manda alto. Al 76′ ci prova Dybala, con la complicità della deviazione fortuita di un difensore avversario, ma l’estremo difensore cagliaritano respinge con i piedi e sulla ribattuta Kulusevski non trova la porta. Nei minuti finali i bianconeri addormentano il gioco e difendono il doppio vantaggio senza problemi fino al triplice fischio.