Serie A, Juventus-Bologna 2-1: Ronaldo e Pjanic confermano il primo posto

Juventus-Bologna si apre con gli applausi dell’Allianz Stadium per Sinisa Mihajlovic durante la lettura delle formazioni poi in campo ci pensa Ronaldo ad accendere la partita con la rete dell’1-0. Il pari dei rossoblu, però, arriva dai piedi di Danilo sempre nel primo tempo. Nella ripresa è ancora Pjanic a essere decisivo con la rete del 2-1. Il bosniaco trova la sua terza rete in campionato e regala alla squadra di Sarri il primato in classifica a prescindere da quello che sarà il risultato dell’Inter di domani.