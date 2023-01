Serie A, Juventus-Atalanta 3-3: nerazzurri a -2 dalla Roma

La prima partita dei bianconeri, dopo la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Procura per il caso plusvalenze, finisce in pareggio

La domenica della diciannovesima giornata di Serie A si chiude con Juventus-Atalanta. La prima partita dei bianconeri, dopo la penalizzazione di 15 punti decisa dalla Procura per il caso plusvalenze, finisce 3-3. I nerazzurri passano in vantaggio al 5' con il gol di Lookman. Poi arriva il pareggio dei padroni di casa con il rigore di Di Maria (25'). Dieci minuti più tardi Milik trova la rete del 2-1. I bergamaschi non si arrendono e ribaltano il risultato: prima ci pensa Maehle (46') e poi c'è spazio per la doppietta di Lookman (53'). La Juve non molla e ottiene il pari con Danilo al 65'. La squadra di Gasperini si posiziona al quinto posto in classifica con 35 punti, sotto alla Roma (37).