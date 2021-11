Serie A, Juve-Fiorentina la decide Cuadrado al 90′. Uno a zero all’Allianz

Il gol dell'ex decide la sfida tra Allegri e Italiano

E' un gol di Cuadrado al 90' a decidere la partita. Nel match delle 18 finisce 1-0 all'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina. Per il colombiano gol dell'ex (in viola dal 2012 al 2015), ma soprattutto gol pesantissimo che permette alla squadra di Allegri di salire a 18 punti agganciando proprio i dirimpettai, e di avvicinarsi alla Roma ora distante un punto. La partita è stata piuttosto equilibrata, con poche occasioni degne di nota. Alla Fiorentina è stato espulso Milenkovic al 73'. Di lì in avanti, i bianconeri hanno aumentato il ritmo e colpito una traversa con Chiesa (altro ex) al minuto 76. Dopo la netta vittoria ai danni dello Zenit in Champions, la Juve trova la seconda vittoria consecutiva. La Fiorentina si ferma dopo il tris allo Spezia. Il prossimo avversario degli uomini di Italiano sarà il Milan.