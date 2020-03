Serie A, ipotesi estrema: in campo a giugno e luglio

Mentre il calcio e lo sport sono fermi in attesa di sapere quando poter ripartire, i vertici federali e la Lega Serie A sono al lavoro per cercare di stabilire i criteri del campionato che verrà. Secondo quanto riporta repubblica.it ci sarebbe al vaglio un’ipotesi estrema, ossia salvare la stagione tornando in campo a giugno e giocare fino a luglio. Un tour de force, rigorosamente a porte chiuse, che potrebbe non trovare però i favori della UEFA, che ha già comunicato le eventuali date delle finali di Champions ed Europa League (rispettivamente il 27 e 24 giugno).