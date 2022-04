Serie A, Inter-Verona 2-0: i nerazzurri accorciano sul Milan

Decidono i gol di Barella e Dzeko segnati nel primo tempo

Al Meazza l'Inter batte il Verona 2-0. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi, che dopo aver espugnato l’Allianz Stadium ritrova i tre punti anche in casa. Con questo risultato i nerazzurri superano momentaneamente il Napoli e si portano a -1 dalla capolista Milan. Per il Verona, che resta a metà classifica, sconfitta indolore.