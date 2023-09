Serie A, Inter-Sassuolo 1-2: primo k.o. per la squadra di Inzaghi

I nerazzurri raggiunti in testa alla classifica dal Milan

A San Siro Inter-Sassuolo finisce 1-2 . La squadra di Simone Inzaghi si ferma al sesto impegno di campionato dopo cinque successi consecutivi. Al momento, i nerazzurri, sono stati raggiunti in vetta dal Milan, che ha vinto sul campo del Cagliari. Padroni di casa in vantaggio al 46' con Dumfries di Bajrami al 54° e Berardi al 63° i gol della vittoria. L'Inter ha comunque il miglior attacco con 15 gol e anche la miglior difesa del campionato, poiché Yann Sommer ha subito un solo gol, nel derby con i rossoneri.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.