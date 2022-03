Serie A, Inter-Salernitana 5-0: Lautaro fa tripletta. Segna anche Dzeko

I nerazzurri ricaricano le polveri degli attaccanti e tornano a vincere dando un bel segnale alla lotta scudetto. Finisce la striscia senza sconfitte dei campani, sempre più ultimi in classifica

A San Siro si gioca la prima partita della giornata numero 28 di Serie A. L'Inter domina la gara sin dall'inizio mantenendo il possesso e assediando la trequarti della Salernitana. Il risultato cambia al 22' con Lautaro. L'argentino è bravo a eludere le marcature avversarie, raccoglie un filtrante di Barella e batte Sepe senza troppa difficoltà. Il toro si è ormai sbloccato e si ripete altre due volte: la prima al 40' sempre collaborando con il sardo, poi al 56' quando in scivolata spedisce in porta il cross basso di Dzeko. Anche il bosniaco troverà gloria più avanti con una doppietta. Il 4-0 arriva al 63' quando Gosens, arrivato sul fondo dopo un'ottima azione dell'Inter, mette in mezzo per il numero 9 che non se lo fa ripetere due volte. Cinque minuti dopo, l'ex Roma segna il gol della manita su assist di Dumfries. I nerazzurri ricaricano le polveri degli attaccanti e tornano a vincere dando un bel segnale alla lotta scudetto. Finisce la striscia senza sconfitte dei campani, sempre più ultimi in classifica.