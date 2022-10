Serie A, Inter Salernitana 2-0: Lautaro e Barella regalano 3 punti ad Inzaghi

Nell'anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A, l'Inter vince a San Siro la Salernitana. Un gol per tempo per i nerazzurri: Lautaro nel primo tempo, Barella, su assist di Calhanoglu, nella ripresa. Tre punti fondamentali per Inzaghi che sale così a 18 punti, a -1 dalla Roma. Salernitana che invece rimane ferma al 12esimo posto in classifica con 10 punti.