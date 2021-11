Serie A, Inter-Napoli 3-2: prima sconfitta in campionato per i partenopei

Gli uomini di Spalletti falliscono l'allungo sul Milan, caduto ieri a Firenze. Ne approfitta l'Inter che si porta a meno quattro dal primo posto

Inter e Napoli si sono date battaglia sul campo di San Siro nella tredicesima giornata di Serie A. A trionfare sono stati i padroni di casa che hanno battuto i partenopei per 3-2 in rimonta. Gli uomini di Spalletti erano passati anche in vantaggio con Zielinski con un bel tiro da fuori al 17', un mani di Koulibaly, però, ha rimesso in carreggiata i nerazzuri che hanno pareggiato su rigore grazie a Calhanoglu al 25'. Poco prima della fine del primo tempo Perisic ha portato in vantaggio i suoi. La seconda frazione non inizia bene il Napoli, costretto a cambiare Osimhen dopo dieci minuti. Al 61' è arrivato il terzo gol dell'Inter con gol di Lautaro Martinez. Accorcia le distanze Mertens al 78', ma non basta. Insigne e compagni incassano la prima sconfitta in questo campionato fallendo l'allungo sul Milan, caduto ieri a Firenze. Gioisce invece Simoni Inzaghi che con questa vittoria si rimette in corsa per lo scudetto arrivando a meno quattro dalla vetta.