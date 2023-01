Serie A, Inter-Napoli 1-0: Dzeko decide il big match. Primo ko per Spalletti

I nerazzurri vincono a salgono a -8, accorciando la classifica in maniera significativa visti i 3 punti conquistati anche da Milan e Juve. La Roma quinta a -3 dalla squadra di Inzaghi e a pari punti con la Lazio

Finisce 1-0 per l'Inter il big match della sedicesima giornata, che ha segnato la ripresa del campionato. Nella San Siro nerazzurra, il Napoli capolista trova il primo ko stagionale in Serie A. L'attesissima supersfida viene decisa dal gol di Edin Dzeko, che di testa al 56' in sacca dopo il gran cross di Dimarco a sua volta imbeccato da un lancio bellissimo di Mkhitaryan. I nerazzurri giocano un ottimo secondo tempo e le occasioni più importanti sono quasi tutte della squadra di Inzaghi. Il risultato di stasera riapre definitivamente il campionato, dal momento che il Milan secondo è ora a 5 punti dal Napoli. Juve terza a -7 e Inter quarta a -8, tre punti sopra Roma e Lazio.