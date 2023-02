Serie A, Inter-Milan 1-0: sul derby c’è la firma di Lautaro Martinez

A San Siro Inter-Milan finisce 1-0. È di Lautaro Martinez il gol che decide il derby grazie ad uno stacco vincente di testa su angolo di Calhanoglu. L'argentino era già andato vicino al gol in altre due occasioni in un primo tempo tutto a tinte nerazzurre. Nel Milan c'è Origi al posto di Leao, ma i rossoneri non riescono mai a impensierire Onana. Nella ripresa entrano Leao da una parte e Lukaku dall'altra, ma il risultato non cambia. Nel finale della gara Lautaro Martinez segna il gol del raddoppio, ma la rete viene annullata per un fuorigioco millimetrico. L'Inter con questa vittoria mantiene il secondo posto in solitaria sempre a -13 dal Napoli. Il Milan resta fermo al sesto posto in classifica a quota 38 punti.