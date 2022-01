Serie A, Inter-Lazio 2-1. Nerazzurri in testa alla classifica

Grazie ai gol di Bastoni e Škriniar la squadra di Inzaghi conquista i tre punti

Nella prima uscita del 2022, contro la sua ex squadra, Inzaghi si riappropria del primato, un punto sopra al Milan e con una partita ancora da recuperare. Al Meazza finisce 2-1 per l'Inter. Decidono i gol di Bastoni e Škriniar, con Immobile che aveva riportato in parità il risultato al 35' del primo tempo. La Lazio torna a casa a mani vuote, ferma a quota 32 in classifica fuori dai posti Europa.