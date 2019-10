Serie A, Inter-Juventus 1-2: Higuain regala il sorpasso a Sarri. Bianconeri primi

La Juventus impiega sette giornate per tornare in testa alla classifica, ma il sorpasso sull’Inter arriva proprio nel giorno dello scontro diretto. A San Siro finisce 2-1 per i bianconeri che si portano in vantaggio con Dybala. La squadra di Conte riesce a recuperare grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez, ma sono per gli uomini di Sarri le occasioni migliori con la traversa di Ronaldo e un gol annullato sempre a CR7. Nella ripresa, invece, la rete decisiva arriva dai piedi di Higuain entrato al 62′ per Bernarderschi.