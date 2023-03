Serie A, Inter-Juventus 0-1: un gol di Kostic decide il derby d’Italia

I nerazzurri reclamano per un presunto fallo di mano di Rabiot nell'azione del gol

Al Meazza Inter-Juventus finisce 0-1. Padroni di casa subito pericolosi con Barella che impegna Szczesny in un deviazione in calcio d'angolo. Al 23' la Juve passa in vantaggio: Rabiot sembra controllare col braccio e serve Kostic che supera Onana. Dopo un lunghissimo controllo VAR l'arbitro convalida l'1-0 bianconero. Sarà il gol che decide il match.