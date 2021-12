Serie A, Inter-Cagliari 4-0: vola in testa la squadra di Inzaghi

Vittoria facile per l'Inter che trova il quarto successo di fila. Per il Cagliari altra sconfitta, Cragno evita la figuraccia con degli interventi miracolosi

Vittoria semplice per la squadra di Simone Inzaghi. In vantaggio al 29' minuto con Lautaro Martinez che poi sbaglia anche un calcio di rigore al 44'. Ad inizio primo tempo l'Inter trova il raddoppio con il gol di Alexis Sanchez. Calhanoglu cala il tris al 66' e due minuti dopo Lautaro si fa perdonare mettendo a referto la doppietta personale. Nerazzurri che si portano in testa alla classifica scavalcando i cugini del Milan. Situazione sempre più complicata per il Cagliari. La squadra di Walter Mazzarri resta a -2 dalla zona salvezza.