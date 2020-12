Serie A, Inter-Bologna 3-1: la doppietta di Hakimi regala i tre punti a Conte

La vittoria dell’Inter chiude gli anticipi della decima giornata di Serie A. Gli uomini di Conte trovano il sesto risultato utile consecutivo in campionato, battendo il Bologna per 3-1. I nerazzurri trovano il vantaggio grazie al solito Lukaku che insacca all’angolino alto al 16esimo. L’Inter gestisce il possesso e trova il 2-0 allo scadere della prima frazione di gioco. Al 45esimo è Hakimi a firmare il 2-0, imbeccato dal lancio di Brozovic: l’esterno marocchino segna dal limite dell’area non lasciando scampo a Skorupski. Nel secondo tempo i rossoblù provano a riaprire il match e al 67esimo ci riescono con Vignato. Il giovane attaccante realizza con un tiro potente sotto la traversa. Le speranze dei felsinei però durano poco. Solo tre minuti più tardi Hakimi trova la seconda gioia personale della serata, trovando l’angolino basso su assist di Vidal e chiudendo così la partita con il definitivo 3-1.

L’Inter dà continuità alla bella vittoria contro il Sassuolo di settimana scorsa e torna al secondo posto in classifica, a due lunghezze dal Milan capolista e scavalcando la Juventus vincente nel pomeriggio. Il Bologna si ferma dopo due vittorie consecutive e rimane a quota 12 punti.