Serie A, Inter-Bologna 2-2: Zirkzee ferma la corsa dei nerazzurri

La squadra di Inzaghi passa sul doppio vantaggio in appena 13 minuti. I rossoblù, però, rimontano la gara grazie alla rete di Orsolini e dell'attaccante olandese

Grandi emozioni al Meazza per il match tra Inter e Bologna. Il risultato finale è di 2-2, con i nerazzurri che erano passati sul doppio vantaggio, per poi farsi rimontare dalla formazione di Thiago Motta. La partita inizia con i padroni di casa subito sugli scudi. Acerbi, all'11', sblocca la gara sugli sviluppi di calcio d'angolo. Due minuti più tardi, al 13', è già 2-0: il solito Lautaro con un destro sul secondo pallo fa secco Skorupski. La sfida inizia a cambiare faccia al 19', con Orsolini che trasforma un calcio di rigore guadagnato da Ferguson. I ritmi restano sempre alti e nella seconda frazione, Zirkzee trova il gol del 2-2. L'attaccante rossoblù fa tutto da solo e deposita il pallone alle spalle di Sommer. Nel finale l'Inter prova a riportarsi avanti, ma il risultato non cambia.