Serie A, Inter-Benevento 4-0: la squadra di Conte sale provvisoriamente a +7 sulla Roma

Dopo Milan e Juventus, anche l’Inter centra la vittoria come da pronostico. A San Siro, la squadra di Conte schianta 4-0 il Benevento di Pippo Inzaghi e si riavvicina ai rossoneri. La partita va subito in discesa per i padroni di casa con l’autogol di Improta al 7′, ma per dare la spinta definitiva l’Inter arriva fino all’ultimo terzo di match. Al 57′ arriva il raddoppio di Lautaro Martinez, poi al 67′ e al 78′ la doppietta di Lukaku che mette il punto esclamativo. I nerazzurri tornano a due punti dal Milan capolista, allungando a +7 sulla Roma impegnata domani sera col Verona.