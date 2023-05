Serie A, Inter-Atalanta 3-2: Lukaku, Barella e Lautaro per il sorpasso sulla Lazio

Al Meazza Inter-Atalanta finisce 3-2. Avvio sprint per i padroni di casa che dopo 3 minuti di gioco erano già in vantaggio di due gol grazie a Lukaku e Barella. Al 25' prima occasione per l'Atalanta con Hojlund che di sinistro, su assist di Pasalic; impegna Onana che respinge. Al 38' gli ospiti segnano con Pasalic che sfrutta un pallone finito in area e scaricato poi alle spalle di Onana. Al 77' arriva il terzo gol dell'Inter, che porta la firma di Lautaro su assist di Brozovic. Nei minuti di recupero Muriel segna il gol che riduce il passivo dell'Atalanta. Grazie a questa vittoria la squadra di Inzaghi supera momentaneamente la Lazio che domani affronterà all'Olimpico la Cremonese, e raggiunge il secondo posto in classifica, mentre l'Atalanta è ferma al quinto a +1 sulla Roma.