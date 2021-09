Serie A, Inter-Atalanta 2-2: succede di tutto, Dzeko firma il pareggio

La squadra di Inzaghi va avanti, poi si fa rimontare e rischia di vincerla: Dimarco sbaglia un rigore, poi gol annullato a Picolli

Si aspettavano emozioni a 'San Siro' tra Inter e Atalanta, così è stato. Il primo big match di giornata si chiude 2-2, ma è una sfida che poteva avere tranquillamente un altro risultato, con azioni sia da una parte che dall'altra. Nel primo tempo vantaggio immediato dell'Inter con un bel gol di Lautaro Martinez, pareggiato alla mezz'ora dal super sinistro di Malinovskyi. La squadra di Gasperini sale in cattedra e mette anche la freccia: il 2-1 è firmato da Toloi già al 38'. L'Inter ci prova, l'Atalanta risponde ma alla fine il 2-2 arriva grazie a Edin Dzeko al 71'. Negli ultimi minuti i padroni di casa hanno l'occasione perfetta per vincerla, ma Dimarco prende solo la traversa su calcio di rigore dopo il fallo di mano di Demiral. Gol sbagliato, gol subito: nel finale segna Piccoli il camoroso 3-2. Dopo la gioia, però, doccia gelata anche per la Dea: il pallone era uscito su un salvataggio di Handanovic e il gol non è regolare. Alla fine è 2-2. L'Inter sale a 14, a +2 sulla Roma mentre l'Atalanta arriva a 11.