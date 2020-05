Serie A in lutto, morto Gigi Simoni: aveva 81 anni

Se ne va un pezzo di storia del calcio italiano. A 81 anni muore Gigi Simoni, allenatore dell’Inter nella stagione 97-98, ovvero quando condusse la squadra nerazzurra alla vittoria della Coppa Uefa battendo la Lazio. Fu anche il primo tecnico a guidare Ronaldo il Fenomeno in Italia. Dopo l’esonero con i nerazzurri allenò il Piacenza, il Torino e l’Ancona, che portò in Serie A nella stagione 2002-2003. In carriera sono state tante, però, le squadre allenate: dai biancocelesti al Napoli, passando all’esperienza più lunga con il Genoa. Da calciatore, invece, ha indossato le maglie di Torino e Juventus tra le altre.