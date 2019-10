Serie A, in Lega si discute dei diritti Tv ma Lotito si addormenta – FOTO

I diritti tv non stuzzicano l’interesse di Claudio Lotito. L’offerta di Mediapro per il triennio 2021-24 è stata rimandata a novembre, ma come riporta Dagospia, mentre il numero uno della Lega Calcio Serie A Gaetano Micciché parlava, il presidente della Lazio si è concesso una piccola pennichella. La foto sta iniziando a fare il giro del web e ritrae il patron biancoceleste addormentato durante la riunione alla quale hanno partecipato i rappresentati degli altri club di A visibilmente diverti per l’accaduto. Unico assente Preziosi che domani ufficializzerà Thiago Motta come allenatore al posto di Andreazzoli.