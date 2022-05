Serie A, il Venezia vince all’ultimo respiro contro il Bologna

I ragazzi del tecnico Soncin ribaltano la partita e si rilanciano in chiave salvezza aspettando il risultato tra Salernitana e Cagliari

Un bel Venezia vince in rimonta contro il Bologna, nel match della domenica alle 15. Sono gli arancioneroverdi ad aprire le marcature grazie ad una rete di Thomas Henry. Poco dopo, arriva il gol del raddoppio di Sofian Kiyine che, dopo aver sbagliato un rigore, infila in rete su ribattuta. Quasi al termine del primo tempo, Riccardo Orsolini accorcia le distanze e poi nella seconda frazione il Bologna ribalta la partita grazie ai gol di Marko Arnautovic e Jerdy Schouten. Negli ultimi 10 minuti il Venezia esegue una contro-rimonta: Mattia Aramu segna su rigore e all'ultimo minuto Dennis Johnsen infila in porta il gol del 4-3.