Serie A, il Var condanna Ranieri: Sampdoria-Parma termina 0-1

La Sampdoria ospita il Parma al “Ferraris” di Genova per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ranieri esce sconfitta dal proprio stadio per 0-1. I gialloblù trovano il gol del vantaggio con il colpo di testa di Kucka al 21′ su assist di Hernani. Al 75′ la Sampdoria ha la possibilità di portarsi sull’1 a 1 grazie ad un calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Quagliarella che però sbaglia, ma riesce a mettere comunque la palla in rete su assist di Jankto dopo la respinta di Sepe. Interviene però il Var che annulla il gol per una posizione irregolare del centrocampista blucerchiato al momento del tiro dal dischetto di Quagliarella. Il Parma sale a quota 21 punti, agganciando il Napoli.