Serie A, il Torino vede la salvezza: Verona ko 2-1. Il Cagliari batte 1-0 la Cremonese

I granata fanno un balzo decisivo verso la salvezza grazie a Simeone e Casadei, col Verona ormai retrocesso. La Cremonese sempre più a rischio, con i sardi che invece respirano

Giornata importantissima per la lotta salvezza, con due scontri diretti che hanno detto parecchio. Il Torino batte 2-1 il Verona e sancisce in qualche modo la B ormai quasi scontata per gli scaligeri ma soprattutto compie un balzo enorme verso la salvezza grazie ai gol di Simeone e Casadei. I granata sono a quota 39, a +12 sulla Cremonese terzultima. Proprio i grigiorossi hanno complicato ulteriormente la loro situazione perdendo lo scontro diretto in casa del Cagliari per 1-0. La rete di Sebastiano Esposito decide la sfida che proietta i sardi a 33, non ancora in sicurezza ma senza dubbio più tranquilli.