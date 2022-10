Serie A, Udinese-Torino 1-2: Aina e Pellegri sbancano la Dacia Arena

Nell'anticipo della domenica di Serie A, il Torino ha battuto 2-1 contro l'Udinese. Per la prima volta in campionato, i friulani cadono in casa sotto i colpi di Ola Aina nel primo tempo e Pellegri nella ripresa. In mezzo il momentaneo pareggio di Gerard Deulofeu. Con questi tre punti i granata di Juric salgono al nono posto in classifica con 14 punti scavalcando Empoli, Salernitana e Fiorentina. Secondo stop per i friulani in campionato, dopo quello alla prima giornata contro il Milan, che rimangono al sesto posto in classifica a pari punti con l'Inter.