Serie A, Torino e Frosinone risorgono: vittorie per 2-1 contro Sassuolo ed Empoli

I granata centrano la seconda vittoria consecutiva in campionato, la squadra di Di Francesco torna al successo in Serie A dopo due ko

Si è chiuso un lungo 11esimo turno di campionato, avviato venerdì sera dalla Lazio e terminato questa sera dal match tra Torino e Sassuolo. I granata tornano a vincere dopo il ko casalingo in Coppa Italia contro il Frosinone che aveva generato un clima di contestazione importante, compreso lo sciopero di 15 minuti della Curva Maratona stasera. Alla fine è 2-1 per la squadra di Juric (squalificato) che vince grazie ai gol di Sanabria e Vlasic, con il pareggio di Thorstvedt nel mezzo. Vittoria importante anche per il Frosinone nel pomeriggio, che in campionato veniva da due ko di fila: decidono Cuni e Ibrahimovic, non basta la rete di Caputo nel finale.