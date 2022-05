Serie A, il Torino batte il Verona per 0-1 mentre lo Spezia vince contro l’Udinese

Il Torino vince al Bentegodi arrivano alla prossima partita contro la Roma nel migliore dei modi. Cade l'Udinese in casa per 2-3

Il sabato di serie A prosegue con Verona-Torino e Udinese-Spezia. Comincia e finisce nel migliore dei modi la gara per i granata che senza rischiare nulla in difesa passa in vantaggio con un gran gol a giro di Brekalo. A Udine, invece, i padroni di casa passano in vantaggio con Molina salvo poi farsi recuperare e ribaltare da Verde e Gyasi. Lo Spezia vince 2-3 grazie alla rete decisiva di Maggiore.