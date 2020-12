Serie A, il Sassuolo supera a fatica il Benevento: 1-0 firmato Berardi

Si apre l’undicesima giornata di Serie A. Nell’anticipo del venerdì sera il Sassuolo ha la meglio sul Benevento con il risultato di 1-0. Gli uomini di De Zerbi indirizzano il match già all’ottavo minuto quando Sozza assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di mano di Tuia su cross di Maxime Lopez. Dal dischetto si presenta Domenico Berardi che spiazza Montipò e regala il vantaggio ai suoi. Gli ospiti reagiscono e vanno vicinissimi al pareggio al 36esimo, con Lapadula che da distanza ravvicinata manda a lato di un soffio a Consigli battuto. Al 49esimo Haraslin entra in ritardo su Letizia e l’arbitro non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Gli uomini di Inzaghi prendono coraggio e sfiorano il gol dell’1-1 in più di un’occasione: prima con Iago Falque che, dal limite, colpisce la traversa all’85esimo, poi con un colpo di testa di Lapadula (92′) ma uno strepitoso intervento di Consigli gli nega il gol. Si tratta dell’ultimo sussulto del match che termina così 1-0 per i neroverdi.

Il Sassuolo torna al successo dopo la sconfitta contro l’Inter e il pareggio di Roma e si porta a 22 punti in classifica dopo 11 giornate. Un ruolino di marcia esaltante che permette agli uomini di De Zerbi di ridurre a sole quattro lunghezze la distanza dalla vetta, occupata dal Milan, portandosi provvisoriamente al secondo posto in classifica. Il Benevento si ferma dopo tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi) e resta a quota 11 punti.