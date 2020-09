Serie A, il Sassuolo dilaga contro lo Spezia: finisce 4-1

Stravince il Sassuolo di Roberto De Zerbi nel lunch match della seconda giornata di campionato. I neroverdi battono 4-1 lo Spezia: in vantaggio ci vanno gli ospiti (ma si gioca a Cesena) con Djuricic, poi prima della fine del primo tempo arriva il pareggio di Galabinov che vale il primo storico gol in Serie A dei neopromossi. Nella ripresa però il Sassuolo dilaga: prima Berardi su rigore, poi Defrel e Caputo (a lui annullati anche altri tre gol) chiudono la sfida. La squadra di De Zerbi sale a 4 punti, lo Spezia (la cui prima partita è stata rinviata) resta fermo a zero.