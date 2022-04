Serie A: il Sassuolo allontana l’Atalanta dall’Europa, il Napoli cade in casa

Bergamaschi a meno tre dalla Roma e superati anche dalla Fiorentina. Solo un pari tra Venezia e Udinese

Hamed Traore spegne in parte i sogni di gloria dell'Atalanta. Dopo la sconfitta contro il Napoli in casa, gli uomini di Gian Piero Gasperini cadono anche contro il Sassuolo, in trasferta, grazie alle due reti del giovanissimo fantasista neroverde che mette fuori gioco i bergamaschi nella lotta alla zona Europa - la Roma è ora avanti di tre punti, con gli scontri diretti a favore dei giallorossi - e che vengono superati anche dalla Fiorentina, vincente contro i partenopei per 1-3 davanti al pubblico del Diego Armando Maradona. A nulla serve il gol nel finale di Luis Muriel.