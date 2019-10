Il Genoa alza bandiera bianca. Nel match delle 18 del Tardini contro il Parma la squadra di Andreazzoli perde con un netto 5-1. La partita resta in bilico per 38′, poi Kucka dà il via alle danze. A fine primo tempo il risultato è di 3-0 per gli emiliani, grazie ai due gol di Cornelius, che diventano tre nella ripresa. La manita la realizza Kulusevski, autore anche di due assist. Di Pinamonti il gol della bandiera dei liguri.