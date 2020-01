Serie A, il Parma batte l’Udinese, il Verona schianta il Lecce. Pari Samp-Sassuolo

In attesa del derby della Capitale, si concludono i turni di Serie A del pomeriggio: il Parma supera in casa l’Udinese per 2-0. Decisivi i gol di Gagliolo e Kulusevski per la squadra di D’Aversa. L’Hellas Verona invece supera il Lecce per 3-0: nel primo tempo arrivano le reti di Dawidovicz e Pessina, Pazzini la chiude definitivamente all’87’. Il risultato tra Sampdoria e Sassuolo non riesce a sbloccarsi e rimane alla fine dei 90 minuti fisso sullo 0-0. I blucerchiati allungano di un punto sul Lecce per la corsa alla salvezza, portando a +4 le lunghezze di distanza (Samp: 20, Lecce:16).