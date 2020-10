Serie A, il Napoli travolge l’Atalanta: al San Paolo finisce 4-1

Nella prima partita della 4° giornata di Serie A, il Napoli riporta sulla terra l’Atalanta con un netto 4-1. Al San Paolo finisce con la festa degli uomini di Gattuso, che chiudono la gara già nella prima frazione, con la doppietta di Lozano (23′ e 27′) e le reti di Politano (30′) e Osimhen (43′). I nerazzurri, in grande difficoltà, riescono a siglare almeno il gol della bandiera con Lammers, al minuto 69. L’unica notizia positiva, per Gasperini, è il ritorno in campo dal 1′ di Josip Ilicic, apparso tuttavia non nella migliore condizione. In classifica, il Napoli sale a quota 8, mentre l’Atalanta resta a 9 punti.