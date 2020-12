Serie A, il Napoli travolge il Crotone: 0-4 all’Ezio Scida

Partita a senso unico tra Crotone e Napoli. I partenopei battono i rossoblù 0-3 senza troppe difficoltà. A sbloccare il match è Insigne al 31esimo con un destro a giro su cui Cordaz non può arrivare. Al minuto 50 i padroni di casa rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Petriccione, dopo un duro intervento su Demme: Marinelli non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Pochi minuti più tardi gli uomini di Gattuso ne approfittano e raddoppiano con Lozano (58′) su assist del solito Insigne. Trova la gioia personale anche Demme al 76esimo: il centrocampista insacca con un bel diagonale che si infila all’angolino destro. A rendere il passivo ancora più pesante è il 4-0 firmato da Petagna nel recupero, servito da Mertens.

Il Napoli torna così al terzo posto in classifica a sole tre lunghezze dal Milan capolista, in attesa del posticipo serale. Il Crotone si conferma fanalino di coda, fermo a soli due punti conquistati dopo dieci giornate.