Serie A, il Napoli strapazza la Lazio: al San Paolo finisce 5-2

Dominio azzurro al San Paolo: decisivo Insigne con una doppietta

Gol e spettacolo per il Napoli, che domina contro la Lazio e si candida a seria pretendente per un posto in Champions League nella prossima stagione. Al San Paolo non c'è di fatto mai stata storia, con gli uomini di Gattuso trascinati da uno straripante Insigne autore di una doppietta. C'è gloria anche per l'ex Roma Politano, Mertens e Osimhen. Davvero poco da salvare per la Lazio, se non i due gol di Immobile e Milinkovic-Savic arrivati sul 4-0 che sembravano poter riaprire la partita nel secondo tempo. Una reazione non sufficiente ad evitare ila figuraccia: i biancocelesti ora si staccano in maniera significativa dalla corsa ai primi 4 posti della classifica.