Serie A, il Napoli ne fa 6 al Genoa. Crotone-Milan 0-2: a segno Kessie e Diaz

La Serie A entra nel vivo. In attesa del big match di giornata tra Roma e Juventus, finiscono i match delle 18.00 di Napoli-Genoa e Crotone-Milan. Show dei partenopei al San Paolo: la formazione di Gattuso ne fa 6, vanno a segno Lozano (prima doppietta in azzurro al 10′ e al 65′), Zielinski (46′), Mertens (57′), Elmas (69′) e Politano (72′). Unica nota negativa? L’infortunio di Lorenzo Insigne che lo costringe ad uscire dal campo in lacrime prima del dovuto: per lui problema alla coscia sinistra. All’Ezio Scida, invece, il Milan batte il Crotone grazie ai gol di Kessie (45’+2′) e Diaz (50′).