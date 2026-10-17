Gli azzurri, dopo la sconfitta col Villarreal, cadono anche in casa di Davide Nicola che invece trova la prima vittoria all'esordio sulla panchina dei lagunari
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Il Napoli resta inchiodato. Dopo il brutto ko in Champions col Villarreal, la squadra di Allegri perde di nuovo in campionato, sul campo del Venezia ultimo in classifica. Al debutto in seguito all'esonero di Stroppa, Davide Nicola trova quindi la prima vittoria per gli arancioneroverdi grazie all'1-0 firmato da Akor Adams al 49'. Giornata stortissima per il Napoli, che al 68' fallisce una chance enorme con De Bruyne, ipnotizzato da Stankovic su rigore. Gli azzurri restano a 10 punti, con ben 3 sconfitte già da registrare in 7 partite. E sabato prossimo ospiteranno proprio la Roma.
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