Serie A, il Napoli cade ad Empoli. Pari tra Bologna e Udinese

Gli Azzurri si fanno rimontare e dicono probabilmente addio ai sogni scudetto. Pareggio senza feriti tra Bologna e Udinese

Dopo il pareggio casalingo contro la Roma, il Napoli non trova la vittoria nemmeno ad Empoli. Al Castellani la squadra di Spalletti si fa rimontare da 0-2 a 3-2. Mertens, allo scadere del primo tempo, e Insigne avevano indirizzato il match verso il capoluogo campano, ma in otto minuti l'Empoli ha riacciuffato il match con i gol di Henderson e la doppietta di Pinamonti. Sul secondo gol dei toscani decisiva una clamorosa distrazione di Meret al momento del rilancio. Sull'altro campo invece il Bologna pareggia in casa contro l'Udinese. Con questa sconfitta il Napoli dice quasi certamente addio ai sogni scudetto visto che si trova al momento a 4 punti di distanza dal Milan secondo che ha anche una partita gli Azzurri. Bologna e Udinese invece con questo pareggio rimangono rispettivamente al 13esimo e 12esimo posto in classifica, divise solamente da un punto.