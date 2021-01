Serie A, il Napoli cade 3-1 a Verona: Roma terza da sola. Cagliari ko, DiFra a rischio esonero

Il Napoli dopo la Supercoppa perde anche in campionato: a Verona cade 3-1 contro l’Hellas di Juric e resta dietro tre punti rispetto alla Roma. Gli azzurri vanno in vantaggio dopo nove secondi con Lozano, poi i padroni di casa si scatenano e vincono con Dimarco, Barak e Zaccagni. Il Napoli rimane a 34 punti e adesso è sesto in classifica, superato da Juventus, Atalanta e proprio la Roma. Juric invece si prepara nel migliore dei modi alla sfida all’Olimpico di domenica prossima contro la Roma (non ci sarà Magnani, diffidato e ammonito). Il Genoa vince e raggiunge quota 11 punti in sei partite, col terzo clean sheet consecutivo: battuto il Cagliari di Di Francesco (ora a rischio esonero) grazie al gol di Destro nel primo tempo.