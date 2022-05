Serie A, il Napoli batte in trasferta lo Spezia e chiude al terzo posto

Gli azzurri vincono in Liguria grazie alle reti di Politano, Zielinski e Demme

Nel match delle 12.30, il Napoli batte 0-3 lo Spezia in trasferta e chiude il campionato al terzo posto in classifica. Gli azzurri hanno segnato tutti e tre i gol nel corso del primo tempo grazie a Politano, Zielinski e Demme. Match che nella prima frazione è stato anche sospeso per 10 minuti a causa di disordini tra tifosi. La squadra di Spalletti vince dunque anche l'ultima giornata onorando la competizione fino alla fine.