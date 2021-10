Serie A, ottava vittoria di fila per il Napoli: battuto il Torino 1-0

La squadra di Spalletti vince ancora e sale da sola in testa a punteggio pieno. Decide un gol di Osimhen

Il Napoli vince ancora e sale a quota 24 in classifica. La rete dell'1-0 contro il Torino la segna Osimhen al minuto 80. La partita era stata approcciata nel verso giusto dai partenopei, che al primo tempo non hanno sfruttato al meglio le occasioni avute. Su tutte il rigore divorato da Insigne per un fallo commesso ai danni di Di Lorenzo. Il capitano del Napoli al 27' del primo tempo si è fatto ipnotizzare da Milinkovic-Savic. La squadra di Juric era rimasta in partita, e nella ripresa ha rischiato di sorprendere i padroni di casa in un paio di occasioni con Bekalo. Il Napoli di Spalletti torna da solo in testa a punteggio pieno. Il Torino rimane fermo a 8 punti. La prossima gara dei partenopei sarà contro la Roma domenica 24 ottobre alle ore 18:00.