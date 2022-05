Serie A, il Napoli abbatte il Genoa nel giorno di Insigne: al Maradona finisce 3-0

Decidono Oshimen, il capitano e Lobotka

Nel giorno dell'ultima partita di Insigne con la maglia del Napoli, il Maradona ospita il Genoa di Blessin alla ricerca di punti salvezza. Osimhen stappa la gara al 32' indirizzato in porta di testa il cross di Di Lorenzo e il primo tempo si chiude senza altre emozioni. Nella seconda frazione lo spartito non cambia e vede gli spartiti continuare a premere. Al 65' arriva il momento di Insigne. Viene fischiato un rigore per un fallo di mano e sul dischetto va proprio il 24. La conclusione si stampa sul palo, ma Di Lorenzo, che aveva messo in porta il tap in, era partito troppo presto. Tutto da ripetere. Il secondo tentativo è quello e buono per il capitano che fa 2-0. Il terzo gol lo segna Lobotka con una gran botta da fuori. Cade il Genoa ormai a un passo dalla retrocessione.