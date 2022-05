Serie A, il Milan vince contro l’Hellas Verona e rimane in testa alla classifica

I rossoneri ottengono i tre punti in trasferta grazie ad una doppietta di Tonali ed un gol di Florenzi

Il Milan vince 3-1 contro l'Hellas Verona. I rossoneri ottengono i tre punti grazie ad una doppietta di Sandro Tonali ed un gol negli ultimi minuti dell'ex Roma Alessandro Florenzi. Per i gialloblù, invece, è andato a segno Davide Faraoni. Il migliore in campo però è Rafael Leao che con due assist al bacio ed una grande corsa propizia le prime due reti del diavolo. La squadra di Stefano Pioli rimane dunque al primo posto in classifica in Serie A, con un punto di vantaggio sull'Inter a due giornate dalla fine.