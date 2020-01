Serie A, Cagliari-Milan 0-2: primo gol in stagione per Ibra

Il Milan batte il Cagliari 0-2 nell’anticipo delle ore 15 della 19° giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena i gol arrivano tutti nel secondo tempo: al minuto 46 è il brasiliano Raphael Leao a portare in vantaggio la squadra allenata da Stefano Pioli. Al minuto 64 arriva il raddoppio del Milan firmato Zlatan Ibrahimovic. Primo gol in stagione per l’attaccante svedese che regala 3 punti fondamentali ai rossoneri, mentre per il Cagliari di Maran si tratta della seconda sconfitta consecutiva.