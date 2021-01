Serie A, il Milan supera 2-0 il Benevento e torna primo in classifica

Nella penultima gara della 15° giornata di Serie A, il Milan batte 2-0 il Benevento e torna ad occupare il primo posto in classifica, rispondendo così al successo dell’Inter nel pomeriggio. I rossoneri di Stefano Pioli si portano in vantaggio al 15′, sul calcio di rigore decretato per l’intervento falloso di Tuia su Rebic e trasformato da Kessié. Insigne colpisce il palo dopo cinque minuti, poi al 33′ viene espulso Tonali, autore di un brutto intervento ai danni di Ionita. Nella ripresa, però, il Milan va sul 2-0, grazie a una bella giocata di Rafael Leao, che supera Montipò con un pallonetto. Il Benevento fallisce un rigore con Caprari (tiro fuori) e rischia addirittura di incassare il terzo gol, con le conclusioni di Calhanoglu e Kessié che si stampano sul palo. I rossoneri tornano a +1 sull’Inter, mentre i sanniti restano al decimo posto, a quota 18 punti.