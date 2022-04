Serie A, Il Milan si ferma: col Bologna finisce 0-0

Ibra e compagni falliscono dunque l'allungo e ora il Napoli dista solo un punto. Gli ospiti, invece, onorano il proprio allenatore con una grande prestazione

L'ultima partita della trentunesima giornata di Serie A va in scena a San Siro tra Milan e Bologna. Nel primo tempo i rossoneri le provano tutte per trovare il vantaggio, ma l'organizzazione difensiva degli ospiti non ha lasciato spazi a nessuno. Nemmeno agli strappi di Leao e Messias. Alla fine sono proprio i felsinei i più pericolosi, con una botta dalla distanza di Barrow che trova un'ottima risposta di Maignan. Nel secondo tempo il copione non cambia con il Milan che spinge senza trovare la via del gol. Ibra e compagni falliscono dunque l'allungo e ora il Napoli dista solo un punto. Gli ospiti, invece, onorano il proprio allenatore con una grande prestazione.